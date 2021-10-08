8 مهن.. تعرف على الفئات المسموح لها بالسفر مباشرة إلى السعودية

كتب - يوسف عفيفي:

مع إعلان المملكة العربية السعودية فتح الطيران المباشر لعدد من الفئات الجديدة، بدأ العديد من المصريين، البحث عن المهن المطلوبة وشروط السفر.

جاءت الفئات المسموح لها بالسفر مباشرة على النحو التالي:

- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد

- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

- الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومعاهد التدريب.

- طلاب المنح الدراسية

- الأطباء.

- أعضاء هيئة التمريض.

- فني التحاليل.

- فني الأشعة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الثلاثاء الماضي 5 أكتوبر، السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى المملكة منها مصر لعدد من الفئات، على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي داخل المملكة عند وصولهم، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

ويستثنى من تطبيق الحجر المؤسسي من تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وشمل بيان السعودية، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18عاماً إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الإشتراطات الصحية المعلنة لسفر المواطنين السعوديين سابقاً ، مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الإشتراطات الصحية.

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