للمسافرين.. خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا (صور)
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كتب- مينا غالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمسافرين.
يأتي ذلك في إطار جهود الصحة لتوفير اللقاح المعتمد في مختلف دول العالم.
وتضمنت الخطوات ما يلي:
1- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للقاح كورونا وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg.
2- الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.
3- اختيار تطعيم بغرض السفر.
4- إدخال بياناتك الشخصية بشكل صحيح.
5- بعد الانتهاء من التسجيل ستصلك رسالة بنجاح التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا.
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