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للمسافرين.. خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا (صور)

03:16 م الخميس 07 أكتوبر 2021
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كتب- مينا غالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمسافرين.

يأتي ذلك في إطار جهود الصحة لتوفير اللقاح المعتمد في مختلف دول العالم.

وتضمنت الخطوات ما يلي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للقاح كورونا وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg.

2- الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

3- اختيار تطعيم بغرض السفر.

4- إدخال بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

5- بعد الانتهاء من التسجيل ستصلك رسالة بنجاح التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا.​

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