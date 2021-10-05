صحف أكتوبر 1973: عيار الذهب 21 بـ180 قرشًا.. وسيارة "أودي" بـ2700 جنيه

كتب- مينا غالي:

تضمنت الصحف الصادرة خلال شهر أكتوبر 1973، عددًا من الأخبار التي تهم المواطنين، والتي تعكس الحالة الاقتصادية للشارع المصري.

وشهدت الفترة بين أول ونهاية أكتوبر 1973 تشديدًا لقبضة الدولة على التجار الجشعين والمتلاعبين بالأسعار، حيث كتبت بعض الصحف في هذا الشهر أخبارًا حول "مطاردة التجار والمجمعات الاستهلاكية المخالفة، وإحالة عدد منهم للمحاكم العسكرية".

وجاء في أحد الأخبار أن مباحث التموين بالقاهرة ضبطت نقاشًا متلبسًا بالحصول على 10 صفائح مسلى "سمن" مستورد من المجمع الاستهلاكي بشركة النيل بروض الفرج لإعادة بيعها، كما تم ضبط المشرف الحسابي بمجمع النسر بالدقي التابع لشركة الأهرام متلبسًا بإخفاء 15 علبة صلصة.

بينما ذكرت صحيفة الأخبار أن مباحث التموين تقوم بحملات مستمرة لضبط المتلاعبين، حيث تم ضبط 40 قضية جديدة، فضلًا عن زيادة المحاكم العسكرية لنظر قضايا التموين.

ونشرت "الأخبار" إعلانًا في 30 أكتوبر لاتحاد الغرف التجارية، يقول: "أيها التاجر المواطن مشاركتك في أعباء المعركة واجب مقدس.. كل قرش تدفعه للضرائب هو رصاصة في صدر العدو"، كما نشرت الصحيفة خبرًا يوم 31 أكتوبر بعنوان: "مباحث التموين ضبطت 49 قضية أمس".

ووفقًا للصحف المصرية، تباينت أسعار الذهب فى الفترة من أول أكتوبر، وحتى نهايته عام 1973، حيث بلغت يوم 6 أكتوبر 181 قرشاً لعيار 21، و155 قرشًا لعيار 18، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 1450 قرشًا.

وفي 19 أكتوبر، انخفض سعر الذهب مرة أخرى مع توالى الانتصارات فى المعركة، وبلغ سعر عيار 21، 176 قرشاً، و151 قرشاً لعيار 18، وسعر الجنيه الذهب 1400 قرش. ومع نهاية الشهر أخذت أسعار الذهب فى الارتفاع تدريجياً، ووصل عيار 21 لـ185 قرشاً، وعيار 18 لـ159 قرشاً، والجنيه الذهب لـ1475 قرشاً.

وعلى المستوى العالمى انخفض سعر الدولار الأمريكي إلى حد كبير فى أسواق النقد الدولية، وقال المتعاملون: "إن العرب يغرقون الأسواق بأرصدتهم من الدولارات، ويشترون بدلا منها عملات أوروبية، ولا سيما الفرنك الفرنسى، لزيادة الضغط على الولايات المتحدة فى حرب الشرق الأوسط".

وعلى صعيد أسعار السيارات الجديدة خلال حرب أكتوبر تم بيع السيارة "نصر125" بـ1500 جنيه إسترليني، و"نصر 128" بـ1280 جنيها إسترلينيا، أما السيارات المستعملة فبلغت فولكس 1200 موديل 1972، التي سارت 20 ألف كيلومتر مع راديو وإضافات المصنع بحالة ممتازة 1800 جنيه، و"أودي 100" موديل 82 راديو ريكودر، ومعها قطع غيار كاملة وطاقم كاوتش نهائي بـ2700 جنيه، بينما الـ"هيرمان" موديل 68 بـ1100 جنيه، وفيات 1500 موديل 1966 بحالة ممتازة 1400 جنيه، وفيات 600 موديل 60 بـ450 جنيهًا، فيما بلغت قيمة تأجير أحدث السيارات 3 جنيهات.