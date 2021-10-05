الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا، هلال شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، عقب أذان المغرب غدا الـ29 من شهر صفر، السادس من أكتوبر لعام 2021.

كان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أعلن أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021م (يوم الرؤية).

وكشفت الحسابات الفلكية، أنه فلكيا ستكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا، يوم الخميس 7 أكتوبر المقبل .