بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة عن توفير لقاحات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المؤتمر سوف يناقش سبل توفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.