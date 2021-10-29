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استمرار عرض "فركش لما يكش" على مسرح العرائس يالخميس والجمعة من كل أسبوع

08:20 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
استمرار عرض "فركش لما يكش" على مسرح العرائس يالخميس والجمعة من كل أسبوع

فركش لما يكش

(مصراوي):

تقرر استمرار العرض المسرحي "فركش لما يكش" تأليف وإخراج شوقي حجاب على مسرح العرائس بداية من السابعة مساء، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يذكر أن "فركش لما يكش" إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، تدور المسرحية حول قصة النمر "فركش" الذى يعانى حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وأصبح لا يتناول الطعام ولا يلعب مع زملائه بسبب غروره إلى أن هجرة أصدقائه ومضوا في حياتهم، وتتصاعد الأحداث الدرامية بالمسرحية ؛ ويهدف العرض لنشر قيم التعاون ومحبة الناس.

مسرحية فركش لما يكش مسرح العرائس شوقي حجاب

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