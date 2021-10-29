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مجدي الجلاد: الرئيس السيسي لا يصمت عن أي فساد أو انحراف

07:21 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
مجدي الجلاد: الرئيس السيسي لا يصمت عن أي فساد أو انحراف

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

(مصراوي):

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يُسامح في حق الشعب والدولة.

وأضاف في منشور له عبر حسابه الموّثق في موقع التواصل "فيسبوك": "السياسة في أصلها وجهات نظر؛ لأن الحياة ذاتها وجهات نظر.. والاختلاف سُنة الحياة.. وفي السياسة وأمور الحكم والإدارة يظل الاختلاف في الرأي مُفيدًا، بشرط أن يكون على أرضية وطنية.. ولكننا نتفق جميعًا على أن الرئيس السيسي لا يصمت ولا يتجاوز عن أي فساد أو انحراف.. وفي ذلك فضيلة لم تتوفر في حكام ورؤساء كثيرين.. تحية واجبة لرئيس نزيه ووطني لا يرحم أي مسؤول مهما كان حجمه إذا فرّط في حق الشعب والدولة".

مجدي الجلاد عبدالفتاح السيسي السيسي الفساد الانحراف

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