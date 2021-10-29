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"بدأ سماع الرعد".. الأرصاد: غطاء سحابي استوائي يمتد لشمال البلاد

06:54 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا تظهر ما قالت إنه غطاء سحابي استوائي يمتد ليشمل شمال البلاد، مضيفة أن هذا الغطاء يوجد حيث تكون فرص سقوط الأمطار قائمة ولكن مختلفة الشدة على مختلف المناطق، وبدأ سماع دوي الرعد من تلك السحب.

وأضافت الهيئة في منشورها أن الفرصة قائمة على كل من السواحل الشمالية والدلتا خلال الساعات المقبلة وطوال ليلة غدٍ السبت.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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