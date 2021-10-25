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على هامش أسبوع القاهرة.. الصومال تطلب دعم مصر لإنشاء سدود حصاد الأمطار

08:03 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
على هامش أسبوع القاهرة.. الصومال تطلب دعم مصر لإنشاء سدود حصاد الأمطار

الدكتور محمد عبدالعاطي ووزير الزراعة الصومالي

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري لقاء مع سعيد حسين عيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والغابات الصومالي، الذي استعرض الموقف المائى بدولة الصومال وما تعانيه من ضعف كميات الأمطار المتساقطة عليها مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

وفي ضوء افتقاد الصومال لسدود حصاد مياه الأمطار، طلب الوزير الصومالي توفير دعم مصري لبلاده في إنشاء سدود حصاد الأمطار وتطوير نظم الري في ظل محدودية الموارد المائية.

وأشار عبدالعاطي لمشاركة العديد من المتدربين الصوماليين في الدورات التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب والموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه التابعين للوزارة.

وأعرب الوزير الصومالي عن تطلعه لزيادة أعداد المتدربين مستقبلًا لدعم القدرات البشرية في قطاع المياه بدولة الصومال.

محمد عبدالعاطي سعيد حسين عيد الصومال سدود حصاد الأمطار

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