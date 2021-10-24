تشجيع برلماني لمحمد صلاح بعد "هاتريك" مانشستر يونايتد (صور)

(مصراوي):

كادت أن تنتهي مبارارة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك "مانشستر يونايتد" حتى تعالت أصوات الأفراح في الشارع المصري والسياسي.

ونشر عدد من النواب صورًا للنجم المصري مع كلمات تشجيع بعد أن حقق العديد من الأرقام القياسية بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد.

وكتب النائب فريدي البياضي على صفحته الشخصية كلمات تعبر عن فخره واعتزاره بالنجم محمد صلاح مع صورة للاعب تؤكد الانتصار.

وقال البياضي: "الهداف التاريخي لإفريقيا في البريمييرليج بـ107 أهداف، أول لاعب من ليفربول يسجل في 3 مباريات متتالية في مان يونايتد في أولد ترافورد، أول لاعب يسجل هاتريك في يونايتد في أولد ترافورد منذ 2003 رونالدو مع ريال مدريد، أول لاعب من ليفربول يسجل في 10مباريات متتالية".

كما نشرت النائبة مرثا محروس صورة لصلاح مع وضع أعلام مصرية دون كتابة أي تعليق، كأن حال لسانها يقول لا تعليق مصر أولًا وصلاح نجمها.

واكتسح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مانشستر يونايتد بـ5 أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

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