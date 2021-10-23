اكشف واتعالج بالمجان.. الصحة تحذر: 6 أعراض تكشف إصابتك بالسكر

(مصراوي):

أطلقت وزارة الصحة عبر الحساب الرسمي لها في "فيسبوك"، تحذيرًا من الإصابة بمرض السكر، إذا ظهرت هذه العلامات.

وقالت الوزارة: "اكشف واتعالج بالمجان في الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".

وأضافت الوزارة، أن هناك 6 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكر، وهي كالتالي: "عدم وضوح الرؤية، الشعور المستمر بالجوع، وكثرة التبول، والعطش الشديد، والإجهاد، وفقدان الوزن".