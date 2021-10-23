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اكشف واتعالج بالمجان.. الصحة تحذر: 6 أعراض تكشف إصابتك بالسكر

07:11 م السبت 23 أكتوبر 2021
اكشف واتعالج بالمجان.. الصحة تحذر: 6 أعراض تكشف إصابتك بالسكر

مرض السكر

(مصراوي):

أطلقت وزارة الصحة عبر الحساب الرسمي لها في "فيسبوك"، تحذيرًا من الإصابة بمرض السكر، إذا ظهرت هذه العلامات.

وقالت الوزارة: "اكشف واتعالج بالمجان في الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".

وأضافت الوزارة، أن هناك 6 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكر، وهي كالتالي: "عدم وضوح الرؤية، الشعور المستمر بالجوع، وكثرة التبول، والعطش الشديد، والإجهاد، وفقدان الوزن".

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مرض السكر وزارة الصحة الإصابة بمرض السكر

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