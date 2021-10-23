بطول 120 كم ويمر بـ 6 محافظات.. ما الطريق الجديد بين بنها ودمياط؟

كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل في الفترة الحالية محورا طوليا جديدا يمتد من منطقة بنها حتى مدينة دمياط.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات المتعلقة بالطريق وفقا لما ذكره بيان وزارة النقل بشأنه، على النحو التالي:

1- يربط المحور طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي.

2- يصل كول المحور لـ 120 كم.

3- يضم 15 عملا صناعي (15 كوبري) لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع.

4- يمر المحور عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - الغربية - كفرالشيخ).

5- يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الـ 6 وهي (بنها - المنصورة - دمياط).

6- يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات.

7- يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم بواقع 2 حارة ليصبح الطريق في هذه المسافة 2 حارة لكل اتجاه.