​"معرض الكتاب الـ53" يعلن فتح باب الاشتراك للناشرين في الدورة الجديدة إلكترونيًا

(مصراوي):

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، وقالت إنه تقرر فتح باب الاشتراك للناشرين بها إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد 24 أكتوبر الجاري وحتى 18 نوفمبر المقبل، وسيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة في هذه الدورة.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، حيث صرح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن التقديم متاح من خلال المنصة الإلكترونية فقط cairobookfair.gebo.gov.eg ولن تقبل الطلبات المسلمة باليد.

وأوضح أن المعرض سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات الأولى والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.​