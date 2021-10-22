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احتفالا بالعيد القومي.. وزير الأوقاف و المفتي يؤديان صلاة الجمعة بالسويس

10:47 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
احتفالا بالعيد القومي.. وزير الأوقاف و المفتي يؤديان صلاة الجمعة بالسويس

مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتورمحمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة، من مسجد بدر بحي عتاقة بمحافظة السويس.

وينقل التليفزيون المصري وعدد من الفضائيات المصرية، شعائر صلاة الجمعة تحت عنوان"النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا"، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وتبدأ شعائر الصلاة بتلاوة للقارئ الشيخ الباز عبدالرحمن سلامة، ويخطب الجمعة الدكتور أسامة فخري الجندي من علماء وزارة الأوقاف.

واستقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، بديوان عام محافظة السويس.

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف اجتماعا مع قيادات الوزارة و المديرية بالسويس، بحضور الدكتور ماجد راضى وكيل الوزارة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ48 لانتصارات شعب السويس البطل على العدو الإسرائيلى فى 24 أكتوبر 1973 والصمود مائة يوم إبان حرب أكتوبر المجيدة.

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