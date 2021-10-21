5 دقائق فقط.. محور خاتم المرسلين الجديد بديل شارع الهرم بعد إغلاقه (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من ١٢ صباح اليوم الخميس الموافق ٢١ /١٠ /٢٠٢١ وحتى انتهاء الأعمال.

وانتهت المحافظة، من إنشاء محور خاتم المرسلين بديل شارع الهرم، الذي أغلق اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 بالتزامن مع إنشاء خط المترو بطول شارع الأهرام، والذى يستمر 3 سنوات تقريبا.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن المحور ودوره في حل أزمة المرور عقب غلق شارع الأهرام:

1- طول المحور 3 كيلو متر مربع.

2- يربط المحور بين طريقي ترعة الزمر ومحور ترسا الجديد.

3- المحور بديلاً لشارع الأهرام خلال القيام بأعمال غلق الشارع.

4- يسع محور خاتم مرسلين 6 حارات مرورية وحارة بطيئة لانتظار السيارات.

6- يختصر الطريق من ترعة الزمر لمحور ترسا في 5 دقائق.

7- يضم أرصفة للمشاة وجزيرة وسطى.

8- المحور يسع إلى 3 حارات مرورية على الأكثر

9- تم توسعته وإزالة كافة المخالفات

10- ينتهى المحور بكوبري (محمد أنور السادات الجديد) ترسا سابقاً.