​رئيسة "قومي المرأة" تشارك في احتفال تكريم قاضيات مجلس الدولة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في احتفال تكريم القاضيات بمجلس الدولة بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقالت مرسي خلال كلمتها: "أشعر ببالغ السعادة بالتواجد مع قامتين عظيمتين من قامات تحقيق العدالة في مصر في حفل ينظمه مجلس الدولة لتكريم القاضيات، ما يؤكد أن المرأة المصرية أصبح لها مكان ومكانة كبيرة داخل جميع الهيئات القضائية المصرية".