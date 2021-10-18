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8 حارات بكل اتجاه.. ننشر صور تطوير كوبرى المنيب العلوي على النيل

09:56 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لكوبرى المنيب العلوي على النيل ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري بطول 106كم.

وتجرى أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 3 كم بالمطالع والمنازل ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي.

كوبرى المنيب العلوي تطوير كوبرى المنيب نهر النيل الطريق الدائري

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