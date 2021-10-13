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بعد وفاته بكورونا.. أبرز المعلومات عن الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى

11:55 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
بعد وفاته بكورونا.. أبرز المعلومات عن الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى

الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى

كتب- مينا غالى:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة الأنبا كاراس الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى، بعد صراع قصير مع المرض، حيث كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ فترة ونُقل على إثرها إلى المستشفى، إلى أن توفي مساء اليوم الأربعاء.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الأنبا كاراس على النحو التالي:

1- ولد الأنبا كاراس في 10 ديسمبر 1958 م.

2- ترهَّب أولًا في دير الأنبا صموئيل، ثم انتقل إلى دير المحرق بأسيوط.

3- حمل أسماء الراهب القمص سارافيم المحرقي، والراهب سارافيم الصموئيلي أثناء رهبنته.

4- في سنة 1991، صار وكيلًا عامًا لإيبارشية نقادة وقوص حتى تاريخ رسامتهُ أسقفًا.

5- حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية وماجستير في تاريخ الكنسية من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة.

6- تم إقامة نيافته أسقفًا عاما على المحلة الكبرى في نفس يوم تجليس نيافة الأنبا سلوانس على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ونيافة الأنبا ديفيد أسقفًا على نيويورك بأمريكا، وذلك بيد صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني 118.

7- هو مساعد مقرر لجنة (العلاقات العامة) الرئيسية، ومقرر لجنة (إدارة الأزمات) الفرعية بالمجمع المقدس.

8- توفي مساء اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيروس كورونا

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