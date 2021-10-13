لماذا ارتفعت أسعار اللحوم؟.. طلب برلماني بتكثيف الرقابة على الأسواق

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية والأدوات المدرسية، تزامنًا مع بداية العام الدراسي.

وقالت سلامة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تسمح للمتاجرين والمتربحين بخلق أزمات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتي تؤثر سلبيًّا على محدودي الدخل الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة.

وأضافت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب: "لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وبيض المائدة، واللحوم المصنعة، رغم استقرار مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية وغيرها، وبالتالي فهناك فئة محددة تستفيد من تلك الارتفاعات على حساب المواطن البسيط"، متسائلةً: لماذا ارتفعت أسعار اللحوم إلى 150 جنيهًا، والدواجن إلى 40 جنيهًا، وطبق البيض إلى 60 جنيهًا؟ هل يستطيع المواطن البسيط تحمل تلك الأعباء؟

وشددت سلامة على وزارة التموين بضرورة فرض رقابة صارمة على المخابز، التي استغلت بداية العام الدراسي، وتوقف عدد كبير منها في الأحياء الشعبية والراقية والمحافظات عن إنتاج رغيف الفينو سعر 50 قرشًا، ونقص وزن رغيف الفينو سعر جنيه، كما توقف عدد من المخابز البلدية عن إنتاج رغيف الخبز سعر 50 قرشًا، مقابل التوسع في إنتاج الرغيف سعر جنيه؛ لإجبار المواطنين على شرائه.

وأوضحت النائبة أن العديد من السلع شهدت ارتفاعات في الأسعار دون أسباب، وبالتالي وجب على الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق، وزيادة إتاحة المنتجات في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار إلى السوق مرة أخرى.