بالصور- شاهد تكون السحب الكثيفة في المعادي والأوتوستراد ومناطق جنوب القاهرة

تصوير- نادر نبيل:

رصدت عدسة "مصراوي" تكون السحب المنخفضة والكثيفة في مناطق المعادي والأوتوستراد وصقر قريش والقطامية، كما شهدت مناطق أخرى في القاهرة والجيزة مساء اليوم سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، فيما شاهد مواطنون في مناطق أخرى سحبًا كثيفة وبرقًا في السماء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة.

وأضافت الهيئة، أن الأجواء الآن ممطرة على عدد من المناطق في القاهرة الكبرى وشمال الدلتا ومحافظات شمال الصعيد.

وكانت الهيئة قالت إن منخفض السودان يمتد شمالًا معلنًا بداية فصل الخريف مناخيًا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالًا تصل إلى جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.