طلبات إحاطة ومبادرات.. انتفاضة برلمانية مع بدء العام الدراسي الجديد - صور

(مصراوي):

انطلق العام الدراسي الجديد، وسط انتفاضة برلمانية ما بين طلبات إحاطة ومبادرات مجتمعية وتوعية، من قبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ففي أول يوم دراسي وفي دلتا مصر، تفقد النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، في محافظة البحيرة عددًا من المدارس بمحيط دائرته، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملاحظات التي ارفقها بعدد من الاقتراحات وطلبات الإحاطة.

وقال "الشيشيني"، لمصراوي، إنه تقدم بطلبين إحاطة لوزير التربية والتعليم، بشأن الكثافة التي ظهرت في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد مع التأكيدات السابقة على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد البرلماني، على ضرورة تنفيذ الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وأعلنتها للمواطنين قبل بدء العام الدراسي حيث قالت إنها ستعمل على تحقيق التباعد الاجتماعي وعمليات التطهير وغيرها من الإجراءات لمواجهة الفيروس اللعين، معربًا عن أسفه لعدم وجود هذه الإجراءات في بعض المدارس.

وفي صعيد مصر، وتحديدًا محافظة بني سويف، تفقدت النائبة منى عبدالله، عن المحافظة "مركز ناصر" عددًا من المدارس في محيط الدائرة وغيرها، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وقالت النائبة مني، لمصراوي"، إن هناك حالة من الرضا العام بين المواطنين عن أول يوم دراسي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك حالة من الزحام وهذا أمر طبيعي بسبب كثافة الحضور وأولياء الأمور كذلك.

وأضافت أنها تابعت الإجراءات الاحترازية في عدد من المدارس ووجدتها على أكمل وجه، مشيدة بدور وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بمحافظة بني سويف، لافتة إلى أنها ستتابع العملية التعليمية من خلال اللجان التي تم رصدها لهذا الأمر وستكون بالمرصاد لأي خلل أو عدم الالتزام.

وقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب "نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج"، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن سد العجز في هيئة التدريس في الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار "سالم"، في طلب الإحاطة، إلى أنه رغم صدور الكتاب الوزاري الدوري رقم 26 لسنة 2021 والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية (مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلومة تربوية) للعمل بالمدارس نظير أجر عن الحصة الواحدة قيمته 20 جنيهًا، إلا أنه تم الإعلان بمختلف الإدرات التعليمية بمحافظة سوهاج، عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع وبدون أجر وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر والخاص بمنح أجر عن الحصة الواحدة 20 جنيهًا.

وأشادت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، بتكريم القوات المسلحة للطلبة من أبناء الشهداء في مدارسهم أول أيام الدراسة، مؤكدًة أن القوات المسلحة تضرب أروع الأمثلة في حفظ الجميل ودعم أسر الشهداء وذويهم.

وقالت "سلامة"، إنه باعتبارها زوجة الشهيد العقيد هاني سليمان من شهداء القوات المسلحة، ترى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعلم المصريين جميعًا كيفية حفظ الجميل، ودائمًا ما تثبت القوات المسلحة أنها سند لأبناء الوطن.

وكشفت أن القوات المسلحة كرمت ابنها محمود ابن الشهيد عقيد أركان حرب هاني سليمان، في أول يوم دراسي بمدرسته بمدينة بالزقازيق، وسط فخر واعتزاز بما قدمه شهداء الوطن من أجل تحقيق الأمن والأمان.

وكان النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، أطلق حملة لتعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونظم "سويلم"، فرق عمل لتنظيم حملات لتعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في إدارة شرق مدينة نصر التعليمية وإدارة غرب مدينة نصر التعليمية إدارة القاهرة الجديدة، علاوة على تعقيم مدرستي الدكتور مجدي يعقوب في القاهرة الجديدة ومدرسة مصطفى مشرفة.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسيني، أنه تواصل مع الجهات التنفيذية بشأن حالات الزحام التي ظهرت في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور اليوم كانت 100%.

وقال "الحسيني"، لمصراوي":"نعم كانت هناك شكاوى من الزحام في بعض المدارس وهذا أمر طبيعي في اليوم الأول من الدراسة، لأن نسبة الحضور كانت 100% ومن الطبيعي أن يكون هناك زحام في الشوارع والمواصلات وأمام المدارس".

وأضاف، أنه تم التواصل مع المحافظين والقائمين على العملية التعليمية وتم دراسة المشكلة والعمل سيكون سريعًا حتى لا تتأثر العملية التعليمية، مؤكدًا أنه من الطبيعي رصد سلبيات في اليوم الأول من العام الدراسي ولكنها ليست مؤثرة في العملية التعليمية.