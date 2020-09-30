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وزيرة الثقافة تبحث مع سفير فرنسا سبل دعم التعاون الثقافي والفني

09:00 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
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كتب- مصراوي:

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وفريديريك بوتيه النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية وعضو البرلمان الفرنسي لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وقالت الوزيرة، في بيان اليوم، إن القوى الناعمة أحد وسائل توطيد أواصر الصداقة وجسرا للتواصل بين الشعوب، وأوضحت قوة وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا.

وأشارت إلى ثراء الإبداع في الدولة الأوروبية على المستويين التاريخي والمعاصر والتقارب الوجداني والثقافي بين المجتمعين الصديقين، مضيفة أنه تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التبادل الفكري والفني بين البلدين خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات الإبداعية، مؤكدة أهمية التوسع في خطط تبادل البعثات الفنية التعليمية.

من جانبه، قال السفير الفرنسي، إن بلاده تأمل في استمرار الحراك الإبداعي مع مصر في كافة المجالات الفنية والثقافية والتي تعد ركيزة للصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى دور المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة في التعاون بينهما، مبديا سعادته بالمشاركة الفرنسية في مختلف المحافل الدولية التي تنظمها مصر منها معرض القاهرة الدولي للكتاب ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ووجه الدعوة لوزيرة الثقافة لزيارة باريس ومقابلة نظيرتها الفرنسية روزلين باشلو والتي يعرف عنها عشقها لعلم المصريات والموسيقى الكلاسيكية.

وفي ختام اللقاء قدم السفير ميدالية البرلمان الفرنسي التذكارية لوزيرة الثقافة التي أهدته مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة.​

وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم دعم التعاون الثقافي سفير فرنسا بالقاهرة

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