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الطيران المدني تدرس تشغيل خط جوي بين مصر والسنغال

10:15 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الطيران المدني تدرس تشغيل خط جوي بين مصر والسنغال

جانب من اللقاء

كتب- محمد عبيد:

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إيلى سى بيى سفير دولة السنغال بالقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني .

ورحب وزير الطيران بسفير السنغال، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية، واستعداد وزارة الطيران لتقديم الخبرات المصرية في مجالات التدريب والصيانة وإدارة المطارات والبنية التحتية وغيرها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار، والتي تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء .

ومن جانبه أعرب السفير السنغالي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكداً تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجال الطيران المدني، وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في هذا المجال.​

محمد منار الطيران المدني تشغيل خط جوي السنغال

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