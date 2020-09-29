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إصدار مطبوعات تنويرية.. وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الهيئات المختصة

11:27 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
إصدار مطبوعات تنويرية.. وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الهيئات المختصة

وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم

مصراوي

عقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اجتماعاً برؤساء الهيئات والقطاعات التي تُصدر سلاسل مطبوعات ومجلات متخصصة في الشأن الثقافي، وذلك بهدف تقييم دورها، والاطلاع علي مستوي التوزيع، ودراسة تطوير بعضها، حرصاً على عدم تداخل المحتوى المعرفي المُقدم بها.

وقالت عبد الدايم، إن المطبوعات وسلاسل المجلات الصادرة عن مختلف قطاعات الوزارة، تهدف إلى نشر التنوير والمعرفة بين مختلف شرائح الشعب المصرى، خاصة الشباب والنشء الجديد.

وأضافت، أنه جاري العمل حالياً على تحديث محتوى بعض الإصدارات لفتح آفاق معرفية جديدة تساهم فى تنمية الوعى والإدراك، وأكدت الحرص على خلق أساليب جذب مبتكرة لتحقيق الهدف المنشود، والخاص بالارتقاء بالفكر المجتمعى، ومجابهة التعصب، وإلقاء الضوء على التوجهات الإيجابية البناءة.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مطبوعات تنويرية

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