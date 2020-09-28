اليوم.. جابر القرموطي يعود لتقديم "الكلام على إيه" على شاشة "الحياة"

كتب- مصراوي:

يواصل الإعلامي جابر القرموطي تقديم برنامجه "الكلام على إيه"، عبر شاشة الحياة، وذلك بعد إجازة دامت لأشهر عديدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ أولى حلقات عودته اليوم الإثنين في تمام العاشرة مساء.

وقال القرموطي في تصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : حبايبنا الأعزاء نلتقي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتدور فكرة في الإطار الساخر لمناقشة القضايا والأحداث الجارية، وهو برنامج أسبوعي يذاع كل اثنين في تمام العاشرة مساء.