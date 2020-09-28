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الكنيسة: إصابة أحد أفراد حراسة الكاتدرائية المرقسية بالخطأ من سلاحه

02:37 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
الكنيسة: إصابة أحد أفراد حراسة الكاتدرائية المرقسية بالخطأ من سلاحه

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتب- مصراوي:

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أحد أفراد الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تعرض اليوم لإصابة سطحية في إصبع قدمه نتيجة خروج رصاصة بالخطأ من السلاح الناري الذي يحمله.

وأضافت الكنيسة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ولا توجد أي إصابات أخرى.​

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فراد حراسة الكاتدرائية

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