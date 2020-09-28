الكنيسة: إصابة أحد أفراد حراسة الكاتدرائية المرقسية بالخطأ من سلاحه
كتب- مصراوي:
قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أحد أفراد الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تعرض اليوم لإصابة سطحية في إصبع قدمه نتيجة خروج رصاصة بالخطأ من السلاح الناري الذي يحمله.
وأضافت الكنيسة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ولا توجد أي إصابات أخرى.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102736
عدد المصابين
-
94374
عدد المتعافين
-
5869
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
33185588
عدد المصابين
-
24508158
عدد المتعافين
-
1000367
عدد الوفيات
إعلان