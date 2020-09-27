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نقيب المحامين يكلف مجدي سخي بإدارة ملف المعاشات بالنقابة

03:36 م الأحد 27 سبتمبر 2020
نقيب المحامين يكلف مجدي سخي بإدارة ملف المعاشات بالنقابة

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مصراوي:

قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، إحالة جميع ملفات المعاشات إلى مجدي سخي، وكيل النقابة، مع تفويضه باتخاذ كافة القرارات في هذا الشأن.

وقال عطية، في قراراه: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة.. تحال كافة ملفات المعاشات إلى مجدي سخي، وله كامل التفويض والسلطة في إصدار القرار النهائي في كل منها".

وكانت تصاعدت مؤخرا أزمة تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، لاسيما بعد صدور حكم ببطلان التشكيل من محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي.​

رجائي عطية نقيب المحامين المعاشات

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