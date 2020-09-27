نقيب المحامين يكلف مجدي سخي بإدارة ملف المعاشات بالنقابة

كتب- مصراوي:

قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، إحالة جميع ملفات المعاشات إلى مجدي سخي، وكيل النقابة، مع تفويضه باتخاذ كافة القرارات في هذا الشأن.

وقال عطية، في قراراه: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة.. تحال كافة ملفات المعاشات إلى مجدي سخي، وله كامل التفويض والسلطة في إصدار القرار النهائي في كل منها".

وكانت تصاعدت مؤخرا أزمة تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، لاسيما بعد صدور حكم ببطلان التشكيل من محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي.​