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حاجة صعبة والله.. السيسي: بيحسدونا على وضع كورونا

01:31 م الأحد 27 سبتمبر 2020
حاجة صعبة والله.. السيسي: بيحسدونا على وضع كورونا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتابع ملف جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل مستمر.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، اليوم الأحد: "كنت بكلم الدكتور عوض (الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة) فيما يخص كورونا، بقول ليكم يا مصريين نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية كاملة ومصداقية كاملة ولا مجال للعبث في مثل هذه الأمور".

وتابع الرئيس: "الدنيا كلها ودول كتير دلوقتي العدد بيصل للآلاف ودي الموجة التانية المحتملة ونفسي ننتبه كدولة ومواطنين أن نحافظ على ما حققناه".

وأضاف: "عملنا نجاح وكنا نتمنى نصل للصفر محصلش، لو مخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة، نخلي بالنا من فضلكم ونحافظ على الإجراءات الاحترازية اللي بنقول عليها، والإعلام من فضلكم ساعدونا نستمر في ده، مستكترين علينا ربنا يسترها معانا في كورونا، بيحسدونا، حاجة صعبة والله، الدنيا كلها بتقول ليه مصر كده، علشان مصر كده".

الرئيس عبدالفتاح السيسي فيروس كورونا السيسي

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