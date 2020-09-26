حدث ليلاً| تراجع كبير في إصابات كورونا.. وزلزال بقوة 3.9 درجة في البحر الأحمر

إعداد - أحمد عبد المنعم؛

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

"انخفاض كبير في الإصابات".. الصحة تعلن بيان كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى اليوم.

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الأزهر يدعو الشعب المصري للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار

أعلن الأزهر الشريف، متابعته عن كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار.

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مصرع أم وطفلتيها أسفل عجلات القطار بالمحلة الكبرى

شهد خط السكك الحديدية "المحلة- طنطا" بمحافظة الغربية، اليوم السبت، مصرع أم وطفليها حال عبورهم قضبان السكك الحديدية بمحطة التيسير، إثر اصطدام قطار بهم، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى المحلة العام.

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رئيس كنترول الثانوية الأزهرية يكشف موعد إعلان نتيجة الدور الثاني

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، بعد انتهاء أعمال التصحيح التي استمرت تسعة أيام.

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السيطرة على حريق بـ كافتيريا كلية التربية ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب داخل كافتيريا كلية التربية بمنطقة كفر سعد ببنها، دون حدوث أية إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجرى السيطرة على الحريق، بواسطة أفراد الأمن الإداري وقوات الحماية المدنية.

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الأوقاف: افتتاح عددًا من المساجد في كفرالشيخ والأقصر وأسوان

افتتح محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، نيابة عن المحافظ جمال نور الدين مسجد سيدي أحمد ربيع بدسوق قبل بدء صلاة الجمعة.

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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.9 درجة في البحر الأحمر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء الييوم الجمعة، هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر، على بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

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رئيس وزراء إثيوبيا: لا ننوي إلحاق الضرر بمصر والسودان بمشروع "النهضة"

أكد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أن بلاده "لا تنوي" إلحاق الضرر بمصر والسودان من خلال مشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.

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ارتفاع حصيلة تحطم طائرة عسكرية بشرقي أوكرانيا إلى 25 قتيلا

نجا شخصان فقط ولقي 25 شخصا حتفهم في وقت متأخر من يوم الجمعة، إثر تحطم طائرة عسكرية طراز "انتونوف ان-26" بشرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته هيئة الدفاع المدني في العاصمة كييف.

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ترامب يختار القاضية المحافظة إيمي كوني باريت للمحكمة العليا

أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، في خطوة قد تقلب التوازن الأيديولوجي المهتز بالمحكمة.

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استقالة وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا الأسترالية بسبب أسوأ تفش لكورونا بالبلاد

استقالت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية من منصبها اليوم السبت، بعد تعرض طريقة تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الولاية، وهو الأسوأ في أستراليا، لانتقادات وخضوعها للتحقيق.

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