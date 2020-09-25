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بسبب فصل الكهرباء.. قطع المياه عن 19 منطقة بالقاهرة

02:27 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
بسبب فصل الكهرباء.. قطع المياه عن 19 منطقة بالقاهرة

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (العباسية – منشية الصدر – حدائق القبة - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – منشية البكري – الخليفة المأمون – هليوبوليس – روكسي – الشيراتون – المطرية – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حي الواحة – صقر قريش – السويسرية) وذلك نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه مسطرد.

وقالت الشركة، في بيان: والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة فصل الكهرباء

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