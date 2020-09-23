لجنة المرأة بنقابة المحامين تعقد أولى اجتماعاتها الثلاثاء
كتب- مصراوي:
أعلنت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقررة لجنة المرأة، عن عقد أولى اجتماعات اللجنة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، بقاعة الحريات بالنقابة العامة.
ودعت غنيم، جميع المحاميات لحضور الاجتماع، ووضع جدول أعمال اللجنة، والقضايا ذات الأولوية لمناقشتها، وقيام اللجنة بدورها المنتظر من كافة محاميات مصر، بل المرأة المصرية بشكل عام.
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