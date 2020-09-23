أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام فصل الخريف

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع بداية فصل الخريف اليوم الأربعاء.

وقال الخبراء في تصريحات لمصراوي، إن فصل الخريف يبدأ جغرافيا على جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، وينتهي يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وأضاف الخبراء، أن الخريف أفضل فصل على مدار العام من حيث اعتدال درجات الحرارة، والتي تتراوح بين 32 إلى 33 درجة في القاهرة، لكن من الممكن أن تتخلله التقلبات أو الموجات التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة، كما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وأشار الخبراء، إلى أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية الآن في هذا التوقيت من العام، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة 33- 22، السواحل الشمالية 29- 24، جنوب سيناء 36- 28، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 35 و39 درجة.

وأكد خبراء الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتكون الشبورة على القاهرة والوجه البحري، كما تتواجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.​