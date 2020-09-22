وظائف جديدة بـ"القابضة للكهرباء".. تعرف على الشروط

"أورا" تطلق مرحلة جديدة من "زد" في القاهرة الجديدة نوفمبر المقبل

الوطنية للصحافة تكرم عددا من الصحفيين لتميزهم في تغطية انتخابات الشيوخ

كتب- محمد صلاح:

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنها تحتاج إلى شغل عدد من الوظائف، وذلك عن طريق النقل من شركات الكهرباء التابعة والشركة المصرية للنقل؛ للعمل بالوحدات التنظيمية التابعة للعضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، الدكتور خالد الدستاوي.

وفي ما يلي الوظائف المطلوبة:

١- مهندسا شبكات جهد متوسط.

٢- مهندسا وقاية.

٣- مهندسا تحكم.

٤- مهندس اتصالات.

٥- مهندس/ إخصائي نظم معلومات جغرافية GIS، حاسبات ومعلومات.

٦- إخصائي الأمن السيبراني.