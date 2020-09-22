أكثر الكلمات إنتشاراً

فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

وظائف جديدة بـ"القابضة للكهرباء".. تعرف على الشروط

04:20 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد صلاح:

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنها تحتاج إلى شغل عدد من الوظائف، وذلك عن طريق النقل من شركات الكهرباء التابعة والشركة المصرية للنقل؛ للعمل بالوحدات التنظيمية التابعة للعضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، الدكتور خالد الدستاوي.

وفي ما يلي الوظائف المطلوبة:

١- مهندسا شبكات جهد متوسط.

٢- مهندسا وقاية.

٣- مهندسا تحكم.

٤- مهندس اتصالات.

٥- مهندس/ إخصائي نظم معلومات جغرافية GIS، حاسبات ومعلومات.

٦- إخصائي الأمن السيبراني.

القابضة للكهرباء وظائف شركات الكهرباء

الخبر التالى:

رسميا.. realme تطرح c15 "وحش الطاقة" و3 منتجات ذكية تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد إلغاء شهادة الـ15%.. خريطة شهادات الادخار الأعلى عائدا في 19 بنكا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا