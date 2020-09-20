نواب بـ"الشيوخ": الصعيد يشهد نهضة غير مسبوقة في عهد السيسي.. وعازمون على استمرارها

القاهرة- (أ ش أ):



قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، عن محافظات الصعيد، إنهم سيعملون إلى جانب مؤسسات الدولة لاستمرار برنامج التنمية الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصعيد منذ توليه مقاليد الأمور.

وأكد النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد لاستخراج الكارينهات، أن محافظات الصعيد تشهد تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي ويجب العمل على استمرارها.

وقال إنه سيسعى مع الأعضاء في مجلس الشيوخ والنواب إلى وضع المزيد من التشريعات والقوانين، التي تعمل على تنفيذ خطط الدولة في تنمية الصعيد.

وأضاف المليجي أن ما يشهده الصعيد من تنفيذ مشروعات قومية، وبنى تحتية، يشير إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي لهذا الجزء من الوطن وأهله، ما يدفعنا كنواب إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق خطط وطموحات الدولة.

ونوه إلى أن مجلس الشيوخ يمثل إضافة للحياة النيابية والسياسية، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون بين مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق المزيد من الاستفادة لخدمة الوطن والمواطنين.

بدوره، قال طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا في تصريح لـ"أ ش أ"، إن الصعيد يشهد نهضة حقيقية منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم، مؤكدًا أن هناك استراتيجية واضحة من قبل الدولة لتطوير والنهوض بالصعيد.

ونوه بأنه سيعمل خلال عضوية في مجلس الشيوخ على وضع الخطط والاستراتيجيات الناجعة مع الحكومة، لاستمرار خطة الرئيس السيسي لتنمية الصعيد.

من جانبه، شدد النائب عبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، في تصريح لـ"أ ش أ" على ضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية، وتيسير سبل استخراج التراخيص للمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى أنه سيعمل خلال عضويته في مجلس الشيوخ مع الحكومة من أجل القضاء على مشكلة البطالة، مشيرًا إلى عزمه مناقشة المزيد من مشاريع القوانين التي تساهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار.

وعلى الصعيد ذاته، قال النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، إن عودة مجلس الشيوخ تعد بداية حقيقية للحياة السياسية والبرلمانية، حيث يأتي في فترة مهمة.

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ يعد عقلًا مفكرًا في التشريعات ومعاونًا مساعدًا للقيادة السياسية والحكومة، في وضع خطط التنمية وخصوصا في مناطق الصعيد وغيرها.

وأشار أبو هشيمة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الحياة البرلمانية والسياسية في تقدم مستمر، وأن مجلس الشيوخ يمثل إضافة حقيقية لمزيد من التشريعات الدستورية.

وبدأت أمانة مجلس الشيوخ اليوم الأحد استقبال النواب الجدد، لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين في الانتخابات.

وكان في استقبال أعضاء الشيوخ، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلسين.​