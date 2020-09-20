كورونا في 24 ساعة| العالم يسجل 30.6 مليون إصابة واللقاح لن يمنع انتشار الفيروس



إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

طارق شوقي: التعليم "أون لاين" مستمر بعد "كورونا".. وأولياء الأمور يحرمون أبناءهم الفرصة

وزيرة الصحة: مصر أول دولة خصصت مستشفى للمرضى النفسيين المصابين بكورونا

العالم يسجل 30.6 مليون إصابة بكورونا والوفيات تجاوزت 953 ألفا

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اللجنة العليا للفيروسات: الأطفال أقل من 6 سنوات لا ينصح بارتدائهم للكمامة

مصدر بـ"الصحة" يكشف عدد المتطوعين الراغبين بالحصول على لقاح كورونا

"ضحية كورونا".. وفاة مقيم الشعائر في مسجد السيد البدوي السابق

فنانة تعلن الشفاء من فيروس كورونا

أكبر مقاطعات كندا تشدد القيود على التجمعات بسبب كورونا

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الدنمارك تفرض قيودًا جديدة وسط ارتفاع إصابات كورونا

تركيا تسجل 68 وفاة و1538 إصابة جديدة بكورونا

لبنان يسجل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

الأردن يسجل 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: تسجيل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إصابات كورونا عربياً تتجاوز 1.5 مليون حالة.. 58% منهم في 4 دول