الداخلية تضبط 5 عناصر متورطة في غسل 180 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

12:43 م 21/12/2025

القبض - أرشيفية

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية.

وبينت التحريات قيام المتهون بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. كما حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

واستُخدمت في عمليات غسل الأموال أساليب متعددة، منها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بحوالي 180 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم المالية والمخدرات

