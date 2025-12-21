"الزراعة" تصدر 804 تراخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار نحو 804 تراخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال هذه الفترة.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتذليل كل العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كل أوجه الدعم للوصول إلى أفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار سليمان إلى أنه تم خلال النصف الأول من ديسمبر، إصدار نحو 804 تراخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان؛ من بينها 213 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه تمت الموافقة على تسجيل نحو 312 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها؛ منها 209 تسجيلات محلية، و103 تسجيلات مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى إصدار 79 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأشار سليمان إلى أنه تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 29 مصنع أعلاف بعدد 73 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن- مواشي- أسماك)؛ تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأكد سليمان أنه يجري أيضًا متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كل أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان- بط- حمام- رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلًا عن تطبيقات التليفون المحمول في ما يخص الخدمات الحكومية، تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيًّا في سهولة ويُسر وفي أسرع وقت.

وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على استمرار التنسيق مع كل الجهات الرقابية المختصة والمعنية، وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ للكشف عن أية عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الاستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلية طبقًا للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأشار سليمان إلى استمرار ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة من خلال عدة منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%)، فضلًا عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية، وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة؛ لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم، لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.

