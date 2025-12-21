بالأسماء.. حركة تنقلات لـ8 قيادات بشمال القاهرة للكهرباء

أصدر المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء، حركة تنقلات بالإدارة الوسطى؛ لتدعيم التفتيش التجاري بالشركة.

وتضمنت الحركة عددًا من القيادات:

علاء الدين سعيد حسين، من الدرجة الأولى، يتم نقله إلى الإدارة العامة للتفتيش التجاري.

عماد رمضان محمد خلفية، من الدرجة الأولى، يتم نقله إلى الإدارة العامة للتفتيش التجاري.

محمود عبد القادر عبد الجواد، من الدرجة الأولى، يتم نقله إلى الإدارة العامة لإيرادات شروق مدينة نصر.

محمد محمود حسن محمود، من الدرجة الأولى، يتم نقله إلى الإدارة العامة للتفتيش التجاري.

شيماء خيري مصطفى كمال، من الدرجة الأولى، يتم نقلها إلى الإدارة العامة لإيرادات المطرية والحدائق والأميرية.

سلامة حسن إبراهيم عبد العال، من الدرجة الثانية، يتم نقله إلى الإدارة العامة للتفتيش التجاري.

أحمد فاروق يونس، من الدرجة الثانية، يتم نقله إلى الإدارة العامة لإيرادات المطرية والحدائق والأميرية.

محمد جمال معتمد عمران، من الدرجة الثالثة، يتم نقله إلى متابعة قطاع الشؤون التجارية بالحلمية.

