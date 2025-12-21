التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ20 بمركز سقارة اليوم

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي العشرين ضمن الخطة التدريبية للمحليات 2025/2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان، إلى أن الأسبوع التدريبي الجاري سيعقد خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 24 ديسمبر 2025، وتتضمن 4 برامج وأنشطة منها تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات (النسخة الثانية) وإعداد رئيس قرية (النسخة الثالثة) واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة لإعداد رئيس حي ومدير عام وذلك بمشاركة 330 متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، حرص المركز على تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية لبناء وتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف المحافظات وإيجاد كوادر قيادية قادرة على تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.

