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بسبب تحويل الخط.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 15 ساعة

06:06 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
بسبب تحويل الخط.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 15 ساعة

قطع مياه ـ أرشيفية

كتب - أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام– إسكان الشباب– إسكان الضباط– كفر غطاطي– منشأة البكاري– كوم بكار– كفرة نصار– عزبة جبريل– الكوم الأخضر– فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية).

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن أنه سيتم قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم، حتى التاسعة من صباح غد السبت، نظرًا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة، ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة وسرعة إنجازها، ووجه رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وطالبت محافظة الجيزة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأكدت أن شركة مياه الشرب ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب

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