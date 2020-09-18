بسبب تحويل الخط.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 15 ساعة
كتب - أسامة علي:
أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام– إسكان الشباب– إسكان الضباط– كفر غطاطي– منشأة البكاري– كوم بكار– كفرة نصار– عزبة جبريل– الكوم الأخضر– فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية).
وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن أنه سيتم قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم، حتى التاسعة من صباح غد السبت، نظرًا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة، ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة وسرعة إنجازها، ووجه رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أي معوقات.
وطالبت محافظة الجيزة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأكدت أن شركة مياه الشرب ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
101641
عدد المصابين
-
87158
عدد المتعافين
-
5715
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
30063255
عدد المصابين
-
21819114
عدد المتعافين
-
945542
عدد الوفيات
إعلان