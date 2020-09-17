اتفاق بين الري والنقل على سرعة تأهيل الترع المتقاطعة مع محاور الطرق

كتب- أحمد مسعد:

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية تكثيف أعمال تبطين الترع والمصارف التي تتقاطع مع محاور النيل ورصف الطرق الأسفلتية على جانبها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كامل الوزير، اليوم الخميس مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث سبل دفع المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وتم مناقشة سرعة إنجاز أعمال التطوير والتأهيل التي تقوم بها أجهزة وزارة الري في المجاري المائية المتقاطعة مع محاور النيل التي تنفذها وزارة النقل حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه وزير الري، بسرعة البدء الفوري في أعمال التأهيل اللازمة للمجاري المائية المتقاطعة وتشمل تلك تقاطعات المجاري المائية مع محاور (سمالوط، حلوان، عدلي منصور ببني سويف، محور قوص - نقادة ، محور كلابشة بأسوان) وذلك للاستفادة من المظهر الجمالي لتلك المجاري المائية مع المحاور المتميزة المنفذة لخدمة أهالي تلك المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم تأهيل جميع الترع عرض قاع أقل من ستة أمتار والمتقاطعة مع تلك المحاور وبالفعل يتم العمل في بعض الترع وسيتم تدبير الاعتمادات المالية للترع المتبقية وسيتم البدء في تأهيلها في أسرع وقت ممكن.

وقال عبدالعاطي، إنه تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية والشركات أصحاب الأراضي المتداخلة مع مشروع تطوير وتوسعة الميناء الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء، كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بشأن التوسعات الخاصة بكوبري المنيب على نهر النيل والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وبما يساهم في سرعة إنجاز المشروع بالتزامن مع إزالة أي معوقات خاصة بمجرى النهر.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لسرعة إنهاء كافة المشروعات للاستفادة من الاستثمارات المخصصة وتحقيق التنمية المنشودة.​