خاص| ننشر قائمة مستقبل وطن ببني سويف على مقاعد الفردي لانتخابات "النواب"

انتهى حزب مستقبل وطن من إعداد قائمة نوابه على مقاعد الفردي في محافظة بني سويف للدفع بهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحصل مصراوي على القائمة الكاملة لحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف على مقاعد الفردي وجاءت الأسماء كالآتي:

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المقبل 2020 على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.​