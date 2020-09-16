وزير السياحة يعقد اجتماعات مكثفة مع نظرائه باليونان والمغرب ورومانيا

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عددا من الاجتماعات الوزارية المكثفة والمثمرة مع نظرائه من وزراء السياحة في المملكة المغربية ورومانيا واليونان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي.

والتقي العنان، بسفراء كل من دول السنغال وفرنسا ورئيس التنشيط السياحي بوزارة الخارجية الفرنسية.

وناقشت الاجتماعات، عددا من الموضوعات والاقتراحات التي من شأنها العمل على تعزيز سبل التعاون بين مصر وهذه الدول في مجال السياحة والآثار، وتبادل الخبرات في ضوء استئناف الحركة السياحية.

وأطلعهم العناني، على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لضمان سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، كما اتفق الجميع على ضرورة تقارب هذه الضوابط والاستمرار في الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة وخلق مستقبل أفضل للمواطنين.

ويعد اجتماع وزير السياحة، بنظيريه من المملكة المغربية ورومانيا هو الأول من نوعه حيث كان قد التقى بوزير السياحة اليوناني في أثينا فبراير الماضي في أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، ثم توالت بعد ذلك اتصالاتهم الهاتفية لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا حيث اتفق كلاهما على التحرك سويا لتشجيع ودفع حركة السياحة البينية بين البلدين.

وافتتحت صباح اليوم الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي، حيث ألقى العناني كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية، واقترح تشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات الاحترازية والضوابط الخاصة بالسياحة والسفر في ظل اختلاف الضوابط والإجراءات بين كل دولة وأخرى، وهو ما أشاد به الحضور والسكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية.

وتم عرض فيلم "رحلة سائح في مصر" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في إطار الحملة الترويجية الدولية لها "ame Great Feelings" على منصات التواصل الاجتماعي في أواخر يونيو الماضي، وأعرب الحضور عن إعجابهم بالفيلم الذي عرض بصورة واضحة إجراءات السلامة الصحية المتبعة وفي نفس الوقت الأوجه المختلفة للمقاصد السياحية في مصر.