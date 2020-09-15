أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

الأغلبية النيابية لـ"مستقبل وطن".. تعرف على نتائج حصص الأحزاب بالقائمة الوطنية حتى الآن

07:12 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الأغلبية النيابية لـ"مستقبل وطن".. تعرف على نتائج حصص الأحزاب بالقائمة الوطنية حتى الآن

حزب مستقبل وطن

مصراوي

قالت مصادر سياسية إنه تم الانتهاء من محاصصة الأحزاب بالقائمة الانتخابية الوطنية، مشيرةً إلى سيطرة حزب "مستقبل وطن" على الأغلبية النيابية.

وأشارت المصادر، في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التشكيل تشير مؤشراته حتى الآن إلى تمثيل ٦٣ مرشحًا للشعب الجمهوري، وتمثيل حزب الوفد بـ١٨ مرشحًا، وتمثيل حزب حماة الوطن بـ9 مقاعد بالقائمة الموحدة، والمؤتمر بـ6 مقاعد، وكذلك الحزب المصري الديمقراطي.

وحصد حزب التجمع 5 مقاعد، و"الإصلاح والتنمية" 3 مقاعد.

حزب مستقبل وطن حزب حماة الوطن الحزب المصري الديمقراطي حزب الوفد القائمة الوطنية

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.. والسماح بالسفر من وإلى السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميًا.. توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا