الأغلبية النيابية لـ"مستقبل وطن".. تعرف على نتائج حصص الأحزاب بالقائمة الوطنية حتى الآن

مصراوي

قالت مصادر سياسية إنه تم الانتهاء من محاصصة الأحزاب بالقائمة الانتخابية الوطنية، مشيرةً إلى سيطرة حزب "مستقبل وطن" على الأغلبية النيابية.

وأشارت المصادر، في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التشكيل تشير مؤشراته حتى الآن إلى تمثيل ٦٣ مرشحًا للشعب الجمهوري، وتمثيل حزب الوفد بـ١٨ مرشحًا، وتمثيل حزب حماة الوطن بـ9 مقاعد بالقائمة الموحدة، والمؤتمر بـ6 مقاعد، وكذلك الحزب المصري الديمقراطي.

وحصد حزب التجمع 5 مقاعد، و"الإصلاح والتنمية" 3 مقاعد.