حماة الوطن: نعمل لصالح مصر من خلال تشكيل القائمة الوطنية

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مصر الحديثة: الأحزاب واجهت اتهامات كثيرة بعدم التواجد في الشارع

كتب- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء محمد علي، ممثل حزب حماة الوطن، إن أحزاب القائمة الوطنية تضم كوكبة من السياسيين المتفقين على أمر واحد فقط وهو "مصلحة مصر".

حاء ذلك خلال اجتماع عدد من الأحزاب لتشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بمشاركة 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب.

وتابع ممثل الحزب: ما نفعله لصالح مصر، واجتماعنا اليوم وعملنا هو عمل صالح يؤدي لرفعة مصر، والعمل معا من أجل الناحية الاقتصادية والثقافية والناحية العسكرية.​