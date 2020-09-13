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حماة الوطن: نعمل لصالح مصر من خلال تشكيل القائمة الوطنية

02:29 م الأحد 13 سبتمبر 2020
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كتب- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء محمد علي، ممثل حزب حماة الوطن، إن أحزاب القائمة الوطنية تضم كوكبة من السياسيين المتفقين على أمر واحد فقط وهو "مصلحة مصر".

حاء ذلك خلال اجتماع عدد من الأحزاب لتشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بمشاركة 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب.

وتابع ممثل الحزب: ما نفعله لصالح مصر، واجتماعنا اليوم وعملنا هو عمل صالح يؤدي لرفعة مصر، والعمل معا من أجل الناحية الاقتصادية والثقافية والناحية العسكرية.​

محمد علي حزب حماة الوطن مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

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