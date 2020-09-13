حماة الوطن: نعمل لصالح مصر من خلال تشكيل القائمة الوطنية
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كتب- مصراوي:
تصوير- هاني رجب:
قال اللواء محمد علي، ممثل حزب حماة الوطن، إن أحزاب القائمة الوطنية تضم كوكبة من السياسيين المتفقين على أمر واحد فقط وهو "مصلحة مصر".
حاء ذلك خلال اجتماع عدد من الأحزاب لتشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بمشاركة 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب.
وتابع ممثل الحزب: ما نفعله لصالح مصر، واجتماعنا اليوم وعملنا هو عمل صالح يؤدي لرفعة مصر، والعمل معا من أجل الناحية الاقتصادية والثقافية والناحية العسكرية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
100856
عدد المصابين
-
83261
عدد المتعافين
-
5627
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
28928723
عدد المصابين
-
20785437
عدد المتعافين
-
924053
عدد الوفيات
إعلان