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للأسبوع السادس.. "الأوقاف" توزع ١٣ طن لحوم أضاحي على الأُسر المستحقة بـ4 محافظات غدًا

12:17 م الأحد 13 سبتمبر 2020
للأسبوع السادس.. "الأوقاف" توزع ١٣ طن لحوم أضاحي على الأُسر المستحقة بـ4 محافظات غدًا

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف إنه سيتم توزيع (13) طنًّا من لحوم الأضاحي، غدًا الإثنين، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بواقع (4) أطنان لمحافظة الشرقية، و3 أطنان لكل من محافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية؛ للأسبوع السادس على التوالي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأحد، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 607 آلاف كجم من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية– الجيزة– الفيوم– بني سويف– الغربية- القليوبية– المنيا– أسيوط– سوهاج– الدقهلية– كفر الشيخ-الإسماعيلية– الوادي الجديد– بورسعيد– الشرقية– المنوفية– جنوب سيناء– شمال سيناء– قنا– البحر الأحمر– مطروح– دمياط– أسوان– السويس– الأقصر- البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور؛ أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت الغرفة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وزارة الأوقاف لحوم أضاحي الشرقية المنوفية

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