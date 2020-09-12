"الزراعة": دورات استرشادية بمعهد صحة الحيوان لتأهيل الخريجين لسوق العمل بـ12 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنها أعلنت عن دورات استرشادية من خلال مركز معهد بحوث صحة الحيوان التابع للوزارة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن تلك الخطوة جاءت بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التلاحم المجتمعي وخدمة القطاع الزراعي الحكومي والخاص وخدمة الفلاح والمربي الصغير وخلق جيل جديد من حديثي التخرج مؤهلين يتم إعدادهم بطريقة علمية وعملية لسوق العمل.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، تنشيط الدور التعليمي والتثقيفي والتدريبي للمعهد من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات التابع للمعهد بتنفيذ عدة دورات تدريبية مدعمة وبرسوم مخفضة لتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل بمحافظات ‏(القاهرة- الشرقية- الغربية- كفر الشيخ- الإسماعيلية- المنوفية- الدقهلية- البحيرة- الإسكندرية- الفيوم- بني سويف- أسيوط).

وأضاف شاهين أنه تم تخطيط تلك الدورات بناءً على دراسة احتياجات سوق العمل بتلك المحافظات، وطبقًا لرؤية كل محافظة من خلال الاتصال المباشر لفريق العمل بالمركز بناءً على الاحتياجات المطلوبة لكل محافظة مباشرة مع حديثي التخرج أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي؛ مما دعم قدرة المركز لتنفيذ تلك الدورات الحيوية.

وأوضح مدير معهد بحوث صحة الحيوان أن دورات التدريب العملى على الأجهزة العلمية المختلفة ووسائل التشخيص الحديثة والتعرف على الإمكانيات المطلوبة لإنشاء وإدارة المعامل البيطرية لتشخيص أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، وكذلك إنشاء مراكز رعاية للحيوانات الأليفة.

وأشار الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد صحة الحيوان، إلى حتمية أن تتاح للمتدرب مساحة عملية على جميع أساليب التشخيص الحديثة، وتقديم المساعدات الفنية للتأهيل العملي وخلق جيل جديد من الفنيين يعمل على النهوض بالثروة الحيوانية والزراعية في مصر.