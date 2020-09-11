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"القوى العاملة" ترد رسميا على أنباء إنشاء صفحة "فيسبوك" تابعة لها مختصة بالوظائف

10:55 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
"القوى العاملة" ترد رسميا على أنباء إنشاء صفحة "فيسبوك" تابعة لها مختصة بالوظائف

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر أخباراً عن توفير منح ووظائف جديدة.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيسبوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.

وفي سياق آخر، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والذي استمر لمدة خمسة أيام من 16 إلى 20 أغسطس الماضي، ليصل إجمالي ما تم صرفه لنحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم، على 3 دفعات لنحو 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المتضررة من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيسبوك وزارة القوى العاملة

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