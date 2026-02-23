إعلان

على مائدة الإفطار.. محمد بن سلمان يلتقي الرئيس السيسي خلال زيارته للسعودية

كتب : عمرو صالح

07:47 م 23/02/2026 تعديل في 08:07 م

بن سلمان يلتقي الرئيس السيسي

كتب-عمرو صالح:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية، في "زيارة أخوية" إلى المملكة العربية السعودية.

وكان ولي العهد السعودي وئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

ودعا الأمير محمد بن سلمان الرئيس السيسي إلى مائدة الإفطار في جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي توجه "في زيارة أخوية إلى المملكة"، وذلك "في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع ببنهما، لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن سلمان الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي السعودية مصر ولي العهد السعودي

