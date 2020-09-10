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بشرط واحد.. الصحة العالمية توصي باستمرار العملية التعليمية في مصر

12:11 م الخميس 10 سبتمبر 2020
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كتب- أحمد جمعة:

تصوير - فريد قطب

أوصت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بضرورة استمرار العملية التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة وصحة الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور ووقايتهم من فيروس كورونا.

وأوضحت القصير، خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن خطة الدولة والإجراءات الاحترازية بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أن مصر خصصت كافة المؤسسات الصحية لمواجهة فيروس كورونا و نجحت في الحد من انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على المنظومة التعليمية.

وأكدت القصير، أن منظمة الصحة العالمية تعمل يدا بيد مع وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، مشيدة بدور الأطقم الطبية في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت أن الصحة والتربية والتعليم هما ركائز أساسية في المجتمعات المتطورة، لافته إلى أن المنظمة تعمل على قيادة الجهود العالمية لمنع سريان وانتشار الأمراض وخاصة فيروس كورونا في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تطبيق دستور المنظمة للمحافظة على صحة الشعوب وبلوغ الوضع السلمي والأمني، لافته إلى أن كورونا كان له أثر على العملية التعلمية، وتسبب في حرمان أكثر من 1.6 مليون شخص على مستوى العالم من التعليم.

وأكدت على ضرورة التعاون الرسمي مع كافة الجهات لتوصيل الرسائل المهمة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفيروس، لافته إلى أن هناك تعاون بين منظمتي اليونسيف واليونيسكو مع منظمة الصحة العالمية لدعم الحكومة المصرية و المبادرات الرئاسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر منظمة الصحة العالمية نعيمة القصير فيروس كورونا العام الدراسي الجديد

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